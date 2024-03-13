Altına dolar desteği: Gram altında yeni rekor

Fed'in faiz indirimi beklentisiyle son günlerde rekor kıran altın fiyatlarında kısmen başlayan gerileme sürüyor. Ons altın fiyatı, dün ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle beraber gerilerken, bugün yatay seyrediyor. Gerilemeye rağmen tarihi zirvesini 2 bin 273 liraya taşıyan altının gram fiyatı ise saat 10.20 itibarıyla 2 bin 228 liradan işlem görüyor.

ABD ekonomisine ilişkin enflasyon ve istihdam verisinin olumsuz gelmesiyle birlikte güç kaybetmeye başlayan altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yükselişe paralel rekor kırdı. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 2 bin 273 liraya kadar çıktı.

ABD'de ons altının fiyatı mart ayının başından bu yana kademeli olarak artarak 2 bin 182 dolara kadar ulaştı. Ancak 11 Mart'ta ulaşılan seviyenin ardından fiyatlar kısmen geri çekildi.

Ons altının fiyatı dün (12 Mart) 2 bin 158 dolara düşerken bugün de 2 bin 159 seviyesinden alıcı buluyor. Altının gerilemesinde, ABD'deki enflasyonun beklenenden yüksek çıkması da etkili oldu.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram altın, dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2 bin 273 liraya taşıdı. Gram altın saat 10.20 itibarıyla ise yüzde 0,14 primle 2 bin 228 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:

• Gram altın: 2 bin 227 lira,

• Çeyrek altın: 3 bin 905 lira,

• Yarım altın: 7 bin 858 lira,

• Cumhuriyet altını: 15 bin 693 lira.