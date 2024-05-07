Altına kota geldi, kaçakçılık arttı

Ekonomi Servisi

Altın ithalatına kota getirilmesi ülkeye kaçak altın girişinin artmasına neden oldu. Sınır kapılarında son bir haftada 112 kilo kaçak altın yakalandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kota uygulamasının işlenmemiş altın ithalatını sınırlayarak cari işlemler dengesini olumlu etkilediğini belirtti.

Bakanlık, dün 2023 Ağustos ayında başlatılan ve Eylül 2023'te kapsamı genişletilen işlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin bir bilgilendirme duyurusu yayınladı. Kota uygulamasına yönelik eleştirilere yanıt veren bakanlık, "Altın ithalatında yaşanan artışın cari dengeye olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla işlenmemiş altın ithalatına yönelik tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerini kullandı.

Açıklamada 2024 yılının ilk iki ayında işlenmemiş altın ithalatının bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,8 milyar dolar düşüşle 2,1 milyar dolar olduğuna dikkat çekilerek, "Bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı miktar bazında yüzde 77,9 düşüşle 33,1 tona gerilemiştir" denildi. Açıklama şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde cari dengede iyileşmenin sürmesi beklenirken, altın dengesinin de bu görünüme olumlu katkı vermeye devam edeceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, kota uygulamasının işlenmemiş altın ithalatını sınırlayarak cari işlemler dengesini olumlu etkilediği görülmektedir."

SINIRLARDA ALTIN OPERASYONU

Kota uygulaması sonrası sınırlarda çok sayıda külçe altın yakalanıyor. Son bir bir hafta içerisinde Van ve Kapıkule Sınır Kapısı'da gerçekleştirilen operasyonlarda 112 kilogram altın yakalandı. Van'daki operasyonda 94 kilogram külçe altın ele geçirilirken olayla ilgili 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, kullandığı tırda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ele geçirilen şüpheli E.Ç. tutuklandı.