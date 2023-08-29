Altına üç kala!

Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki yürüyüşü devam ediyor. Çeyrek finale yükselen kırmızı-beyazlılar, oynadığı son 12 maçından galip ayrılmayı başardı. Sultanlar dolu dizgin altın madalyaya gidiyor.

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda fırtına gibi esiyor. Son olarak Belçika’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen kırmızı-beyazlılar, bu turda bir başka iddialı takım Polonya’yla karşılaşacak. Uluslar Ligi’nde altın madalyaya ulaşan Sultanlar, oynadığı son 12 maçı da kazanma başarısı gösterdi. Form grafiğini gün geçtikçe yukarıya çeken kırmızı-beyazlılar, altın madalya yolunda oldukça iddialı.

Şampiyonanın en formda takımı olarak gösteriler Türkiye’nin madalya kazanmasına voleybol otoriterleri tarafından kesin gözüyle bakılıyor. Önceki günkü Belçika galibiyetini Socrates Dergiye değerlendiren efsane voleybolcu Neslihan Demir, takımın seviye atladığını belirterek, ‘’Biz artık dünya sıralamasında birinci sıradaysak, kötü oynarken de kazanmak umut verici. Bir an 'Ne oluyor, gidiyor mu acaba' derken kazanmak, kötü oynarken de galip gelmek bana göre bir kalite göstergesi’’ diye konuştu. Takımın başarılarıyla beklentileri yükselttiğine dikkat çeken Neslihan Demir konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

HAK EDİLEN BİR BASKI

‘’Hedef şampiyonluk. Herkes bu seviyede olamaz. Hak ettiğimiz bir baskıyı yaşıyoruz. Bundan sonra da bu baskıyı yönetmek gerek. Bizim seyircimiz adildir, son ana kadar savaşırsak bizim ülkemizde takdir edilirsiniz. Baskıyı kabul edip buna alışmamız lazım. Sırbistan finalde gibi duruyor. Biz Polonya'yı inşallah geçip İtalya ile yarı final oynayacak gibi duruyoruz.”

"YENİLDİK EZİLMEDİK"

Öte yandan Belçika medyası Türkiye mağlubiyeti sonrası takımlarının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ancak Türkiye’nin gücüyle baş edemediğini vurguladı. Sarı Kaplanlar, olarak anılan Belçika Kadın Voleybol Ulusal Takımı'na çok şans tanımıyor, Filenin Sultanları’nın büyük favori olduğu yazılıyordu.

Gazetelerde, ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyen Sarı Kaplanların bir sürpriz yapabileceği yorumları da yapıldı. Maçın başlamasıyla salondaki Türkiye taraftarlarının sesi daha gür bir şekilde duyulmaya başladı. Maçı canlı yayınlayan kamu yayıncısı VRT’nin spikeri ve yorumcusu, sık sık Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt’un, mevkilerinde dünyanın en iyi voleybolcuları olduğunu vurguladı. Belçikalı sunucu ve yorumcular, “Dünyanın 1 numarası Türk Ulusal Takımı’na karşı sergilenen mücadelenin aslında büyük bir başarı olduğunu” sıkça dile getirdi. Flaman Kamu yayıncısı VRT, maça ilişkin gelişmeleri, “Etkileyici Sarı Kaplanlar süper güç Türkiye'yi sendeletti ama Avrupa Şampiyonası rüyası yine de suya düştü” başlığıyla aktardı. VRT’nin yorumunda, “Sarı Kaplanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan ayrılmak zorunda, ancak bunu başları dik bir şekilde yaptılar” dendi. Fransızca kamu yayıncısı RTFB, “Hedef çok yüksekti: Sarı Kaplanlar Türkiye'yi üzdü ama Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finali turunda elendi” başlığını kullandı.