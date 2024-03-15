Altında rekor serisine ara: Gram altın ne kadar oldu?
Tarihi rekorunun ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 2 bin 245 liradan işlem görüyor.
Kaynak: AA
Jeopolitik gelişmeler ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmadan doğrudan etkilenen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.
Hafta içinde 2 bin 251 liraya çıkarak rekor seviyeyi gören altının gram giyatı, saat 09.45 itibarıyla 2 bin 245 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bşn 949 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 37 liradan alıcı buluyor.
2 bin dolar üzerindeki seyrini koruyan ons altın da 2 bin 168 lira seviyesinde bulunuyor.