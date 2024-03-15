Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Altında rekor serisine ara: Gram altın ne kadar oldu?

Tarihi rekorunun ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 2 bin 245 liradan işlem görüyor.

Ekonomi
  • 15.03.2024 09:48
  • Giriş: 15.03.2024 09:48
  • Güncelleme: 15.03.2024 09:56
Kaynak: AA
Altında rekor serisine ara: Gram altın ne kadar oldu?
Fotoğraf: Depophotos

Jeopolitik gelişmeler ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmadan doğrudan etkilenen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 

Hafta içinde 2 bin 251 liraya çıkarak rekor seviyeyi gören altının gram giyatı, saat 09.45 itibarıyla 2 bin 245 liradan işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bşn 949 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 37 liradan alıcı buluyor.

2 bin dolar üzerindeki seyrini koruyan ons altın da 2 bin 168 lira seviyesinde bulunuyor. 

Dövizin ateşi sönmüyor: Euro ve dolar tarihi seviyelerde!
BirGün'e Abone Ol