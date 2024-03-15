Altında rekor serisine ara: Gram altın ne kadar oldu?

Tarihi rekorunun ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 2 bin 245 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 15.03.2024 09:48 Giriş: 15.03.2024 09:48

Güncelleme: 15.03.2024 09:56 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos