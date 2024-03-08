Altında rekor üstüne rekor: 5 haftanın en yüksek seviyesi bekleniyor
Altın fiyatları Fed'den faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik risklerin etkisiyle tarihi yüksek seviyede seyrediyor. Altının gramı, 2 bin 215 lira seviyelerinde seyrediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün (7 Mart) yılın ortalarında faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından tarihi zirveye yakın seyrederken, beş ayın en büyük haftalık yükselişi bekleniyor.
Rekor serisini sürdüren altının gramı, 2 bin 215 lira seviyelerinde seyrediyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:
• Gram altın: 2 bin 215 lira
• Çeyrek altın 3 bin 802 lira
• Yarım altın 7 bin 626 lira
• Cumhuriyet altını 14 bin 453 lira