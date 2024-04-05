Altında yükseliş üçüncü evrede: 4 faktör öne çıktı

Önde gelen merkez bankalarının, bir yandan faiz indirimlerine hazırlanırken bir yandan da altın alımlarına devam etmesi, sarı metalde bir rekor serisini başlattı. Jeopolitik gerilimler de altına destek veriyor. Uzmanların tarihsel hareketlere dayalı analizlerine göre altın, 1970’ler sonrasındaki 3’üncü güçlü yükseliş döngüsüne girdi.

1970’lerden bu yana hareketlerine bakıldığında 1982 yılına kadar olan dönemde güçlü bir atak yaptıktan sonra 2000-2014 döneminde ikinci bir yükseliş evresinden geçen altının 2020 sonrasında yine yükseliş evresi içinde olduğu belirtiliyor.

Ons altın Fed’in bu yıl faiz oranlarını düşürme olasılığı ve merkez bankalarından gelen talebin devam etmesinin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

ekonomim.com'dan Evrim Küçük'ün aktardığına göre, uzmanlara göre tarihsel hareketlerine bakıldığında altın 3’üncü güçlü yükseliş döngüsünün içinde ve fiyatların önümüzdeki aylarda daha da yükselme potansiyeli bulunuyor.

BİR YILLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 14'E YAKIN

Ons altın bu hafta 2.304 dolar seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı ve 5 Nisan itibarıyla 2.280-2.300 aralığında yatay kalmaya çalışıyor. Fiyatlarda son 1 ayda yüzde 7’den fazla artış var. Son 1 yıllık yükseliş ise 14’e yakın.

Fed Başkanı Powell’ın borçlanma maliyetlerini “bu yılın bir noktasında” düşürmeye başlamanın uygun olacağına dair verdiği güvenin etkisiyle altın yatırımcı topluyor. Jeopolitik gerilimler de altını besliyor.

"DÜZELTME YAŞANABİLİR" UYARISI

Çıkışın hızlı olduğu ve yakın bir dönemde düzeltme yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlara göre, bugün öğleden sonra açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi fiyatlar için kısa vadeli en önemli faktör. Yükselişin sürmesi halinde yukarıda 2.330 önemli bir direnç vazifesi görürken, olası satışlarda 2.237 dolar önemli bir destek.

Uzun vadede ise altında yükseliş beklentisi korunuyor. Değerli metal işlem ve analiz şirketi MKS PAMP tarafından yayınlanan raporda ons altının yükseliş trendi içinde olduğuna dikkat çekilerek fiyat beklentisi yukarı yönlü revize edildi. 1970’lerden bu yana hareketlerine bakıldığında 1982 yılına kadar olan dönemde güçlü bir atak yaptıktan sonra 2000-2014 döneminde ikinci bir yükseliş evresinden geçen altının 2020 sonrasında yine yükseliş evresi içinde olduğu belirtiliyor.