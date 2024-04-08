Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 390 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 6,5 artışla 2 milyon 490 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 338 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 571 milyon 850 bin 854,57 lira, işlem miktarı ise 637,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 586 milyon 349 bin 404,57 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, İstanbul Altın Rafinerisi, ISGOLD Altın Rafinerisi ve Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: