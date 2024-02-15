Altının kilogram fiyatı geriledi

Dün günü 2 milyon 32 bin 200 liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı, bugün piyasa kapanışında 2 milyon liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon lira, en yüksek 2 milyon 48 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 azaldı.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 32 bin 200 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 666 milyon 586 bin 666,36 lira, işlem miktarı ise 1.838,52 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 669 milyon 670 bin 83,49 lira düzeyinde gerçekleşti.