Altının kilogram fiyatı yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 artışla 2 milyon 47 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,4 artışla 2 milyon 47 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 542 milyon 789 bin 256,86 lira, işlem miktarı ise 761,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 814 milyon 300 bin 657,93 lira düzeyinde gerçekleşti.