Altının kilogram fiyatı yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 82 bin lira oldu. Standart altın, cuma gününü 2 milyon 80 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 82 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 70 bin 1 lira, en yüksek 2 milyon 87 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 80 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 622 milyon 559 bin 426,35 lira, işlem miktarı ise 803,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 622 milyon 785 bin 885,70 lira düzeyinde gerçekleşti.