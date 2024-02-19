Altının kilogram fiyatı yükseldi
Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 82 bin lira oldu. Standart altın, cuma gününü 2 milyon 80 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 82 bin lira oldu.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 70 bin 1 lira, en yüksek 2 milyon 87 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 80 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 622 milyon 559 bin 426,35 lira, işlem miktarı ise 803,53 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 622 milyon 785 bin 885,70 lira düzeyinde gerçekleşti.