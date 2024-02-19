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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 82 bin lira oldu. Standart altın, cuma gününü 2 milyon 80 bin liradan tamamlamıştı.

Ekonomi
  • 19.02.2024 17:20
  • Giriş: 19.02.2024 17:20
  • Güncelleme: 19.02.2024 17:21
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 82 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 70 bin 1 lira, en yüksek 2 milyon 87 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 80 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 622 milyon 559 bin 426,35 lira, işlem miktarı ise 803,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 622 milyon 785 bin 885,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

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