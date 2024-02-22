Altının kilogram fiyatı yükseldi

Dün, günü 2 milyon 101 bin 500 liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı bugün piyasa kapanışında yüzde 0,2 artışla 2 milyon 105 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 105 bin lira oldu.

Altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 10 bin lira, en yüksek 2 milyon 115 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 101 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 386 milyon 29 bin 308,25 lira, işlem miktarı ise 1.162,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 389 milyon 200 bin 870,29 lira düzeyinde gerçekleşti.