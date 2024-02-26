Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 25 bin lira, en yüksek 2 milyon 114 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 2 milyon 112 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,5 artışla 2 milyon 112 bin liraya çıktı.

Standart altının fiyatı, en düşük 2 milyon 25 bin lira, en yüksek 2 milyon 114 bin 500 lirayı gördü.

Altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 102 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 36 milyon 701 bin 261,25 lira, işlem miktarı ise 978,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 73 milyon 606 bin 82,33 lira düzeyinde gerçekleşti.