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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 25 bin lira, en yüksek 2 milyon 114 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 2 milyon 112 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 26.02.2024 17:48
  • Giriş: 26.02.2024 17:48
  • Güncelleme: 26.02.2024 17:51
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,5 artışla 2 milyon 112 bin liraya çıktı.

Standart altının fiyatı, en düşük 2 milyon 25 bin lira, en yüksek 2 milyon 114 bin 500 lirayı gördü.

Altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 102 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 36 milyon 701 bin 261,25 lira, işlem miktarı ise 978,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 73 milyon 606 bin 82,33 lira düzeyinde gerçekleşti.

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