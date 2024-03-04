Altının kilogram fiyatı yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,3 artışla 2 milyon 150 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,3 artışla 2 milyon 150 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 150 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 186 bin lirayı gördü.

İŞLEM HACMİ 3 BUÇUK MİLYARA DAYANDI

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 122 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 428 milyon 542 bin 955,97 lira, işlem miktarı ise 1.605,76 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.