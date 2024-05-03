Altının kilogram fiyatı yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 435 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 428 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 435 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogrtam fiyatı en düşük 2 milyon 422 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 500 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 428 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 867 milyon 619 bin 632,96 lira, işlem miktarı ise 356,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 867 milyon 619 bin 632,96 lira düzeyinde gerçekleşti.