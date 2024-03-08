Altının kilogram fiyatında artış sürüyor

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 355 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 318 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 355 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 200 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 360 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 355 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 318 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 212 milyon 334 bin 207,88 lira, işlem miktarı ise 4.079,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 222 milyon 177 bin 523,17 lira düzeyinde gerçekleşti.