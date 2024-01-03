Altının kilogram fiyatında düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 48 bin 700 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 62 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 48 bin 700 liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 947 bin lira, en yüksek 2 milyon 63 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 48 bin 700 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 62 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 459 milyon 201 bin 256,35 lira, işlem miktarı ise 1.219,30 kilogram oldu.