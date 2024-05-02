Altının kilogram fiyatında düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 428 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı salı gününü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatında düşüş yaşandı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 437 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 428 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı salı gününü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 647 milyon 502 bin 479,11 lira, işlem miktarı ise 680,08 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 654 milyon 868 bin 902,69 lira düzeyinde gerçekleşti.