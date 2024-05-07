Altının kilogram fiyatında düşüş
Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 2 milyon 430 bin lira oldu. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 440 bin lirayı gördü.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 2 milyon 430 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 440 bin lirayı gördü.
Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 445 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 497 milyon 104 bin 542,55 lira, işlem miktarı ise 615,10 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 528 milyon 776 bin 63,83 lira düzeyinde gerçekleşti.