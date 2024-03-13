Altının kilogram fiyatında son durum

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 2 milyon 410 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 212 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 425 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 299 milyon 11 bin 118,39 lira, işlem miktarı ise 2.295,13 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 304 milyon 384 bin 959,36 lira düzeyinde gerçekleşti.