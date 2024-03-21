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Altının kilogram fiyatında yükseliş

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,1 artışla 2 milyon 490 bin lira oldu. Altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 463 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Ekonomi
  • 21.03.2024 17:18
  • Giriş: 21.03.2024 17:18
  • Güncelleme: 21.03.2024 17:19
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,1 artışla 2 milyon 490 bin liraya çıktı.

Standart altın piyasasında en düşük 2 milyon 350 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 530 bin 978 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 463 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 848 milyon 636 bin 292,05 lira, işlem miktarı ise 2.387,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 855 milyon 250 bin 948,40 lira düzeyinde gerçekleşti.

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