Altının kilogram fiyatında yükseliş
Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 416 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 408 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 416 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 264 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 420 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 408 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 416 milyon 736 bin 884,50 lira, işlem miktarı ise 1.014,38 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 431 milyon 709 bin 868,89 lira düzeyinde gerçekleşti.