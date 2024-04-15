Altının kilogram fiyatında yükseliş

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 artışla 2 milyon 550 bin lira oldu. Altının kilogramı 8 Nisan Pazartesi gününü 2 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,4 artışla 2 milyon 550 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 548 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 556 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı 8 Nisan Pazartesi gününü 2 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 253 milyon 248 bin 953,82 lira, işlem miktarı ise 1.355,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 300 milyon 257 bin 943,48 lira düzeyinde gerçekleşti.