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Altının kilogram fiyatında yükseliş sürüyor

Altının standart altının kilogram fiyatı haftanın son gününde yüzde 0,01 artışla 1 milyon 961 bin 500 lira oldu. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 889 bin lira, en yüksek 1 milyon 971 bin 480 lirayı gördü.

Ekonomi
  • 15.12.2023 17:20
  • Giriş: 15.12.2023 17:20
  • Güncelleme: 15.12.2023 17:29
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,01 artışla 1 milyon 961 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 889 bin lira, en yüksek 1 milyon 971 bin 480 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 961 bin 126 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 225 milyon 293 bin 212,53 lira, işlem miktarı ise 1.169,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 226 milyon 305 bin 611,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

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