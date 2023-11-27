Altının ons fiyatında 16 Mayıs'tan bu yana ilk

Altının ons fiyatı, 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2 bin 18 doların üzerini test etti. Gram altın ise yeni haftaya yükselişle başladı.

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Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1870 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 1859 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1870 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 75 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 550 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2 bin 18 doların üzerini test ederken, şu sıralarda 2 bin 10 dolar seviyesinde dengelendi.