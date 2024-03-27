Altınok, '600 daire' sorulunca sinirlendi: Hakaretler yağdırdı

Antalya'da 600 dairesi olduğuna yönelik haberler sorulan AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, hakaretler yağdırdı: '"Turgut Altınok adına tapu varsa bulun getirin' dedim; Antalya'da 600 tane... İstifa etmeyen namert ve şerefsizdir. Ama bunu iddia edenler de namert ve şerefsizdir."

Cumhur İttifakı'nın AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlığına yönelik tartışmalar sürüyor. Turgut Altınok'un resmi mal bildiriminde çoğunluğu anne ve babadan miras yoluyla kaldığını öne sürdüğü 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldı. Ayrıca mal varlığında yer verilmeyen Antalya'da 600'den fazla dairesi olduğu öne sürülmüştü. Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel ise, "Üstelik mal varlığında eksik bile var. Mesela Turgut’a da bana da babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış" demişti. İlerleyen günlerde Ağırel, belgeler de paylaşmıştı.

AKP'li Altınok, bugün Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katıldı. Açılış öncesinde basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Altınok, Antalya'da 600 konutu olduğunu iddia eden gazeteci Murat Ağırel'in paylaştığı belgelere ilişkin şunları söyledi:

"Altınok'un özü bir, sözü birdir. Tamamen yalan, iftira, çamur. Niye 'Turgut Altınok' diye bir tapu çıkaramadılar. Yalanını aslında orada ifşa etti. Bunların hepsinin tazminatlarını ödeyecekler. Yalan olduğu zaten ortada. Hani Turgut Altınok adına 600 tane daire vardı. Niye tapuyu çıkaramadılar? Yalan söylüyorlar. Siz de yalanın üzerine bize soru soruyorsunuz. Yavaş, iddiasını ispat etmediği için istifa etmeli. Söylediği yalanları, çamurları, iftiraları ispat etmediği için bana değil, gidin Yavaş'a sorun. Onun istifa etmesi lazım. Eseri yok, projesi yok, hizmeti yok, Ankaralıya anlatacak hiç biri şeyi yok. Neyini anlatacak?"

HAKARETLER YAĞDIRDI

Konuşmasının ardından hakaretler eden Altınok, şunları sarf etti:

"Belgelerde 'Altınok' diye bir isim var mıydı? Gördünüz mü bir tapu? Mal varlığını ben veriyorum. 'Turgut Altınok adına tapu varsa bulun getirin' dedim; Antalya'da 600 tane. İstifa etmeyen namert ve şerefsizdir. Ama bunu iddia edenler de namert ve şerefsizdir. Yine sözümdeyim. Hem yalan söylüyorlar hem ispatlayamıyorlar hem de attıkları çamur, yalan içerisinde boğuluyorlar. 'Turgut Altınok' diye bir tapu yok Antalya'da. Bunların istifa etmesi lazım, özür dilemesi lazım. Zerre gazeteciyse, zerre televizyoncuysa, zerre ahlakları, edepleri varsa seyrederler ve 'Yalan söyledik, sana çamur attık, iftara attık, seçim arası özür diliyoruz' demeleri lazım."