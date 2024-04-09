Altun'dan ticaret eleştirilerine yanıt: İsrail’e karşı en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye’dir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yayımlayarak hükümetin İsrail-Filistin konusundaki tutumuna yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Özellikle ticaret konusunda Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetleriyle karşı karşıyayız" diyen Altun, "İsrail'in soykırımına karşı devletiyle, milletiyle en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir" iddiasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İsrail'le ticareti konusundaki eleştirilerle ilgili açıklama yaptı. Altun, "Ne yazık ki son günlerde bazı mahfillerin, Türkiye’nin Filistinli kardeşlerimize destek olmadığı algısıyla, özellikle ticaret konusunda Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetleriyle karşı karşıyayız" dedi. Altun ayrıca, "7 Ekim'den bu yana, her alanda İsrail'in soykırımına karşı devletiyle, milletiyle en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir" iddiasında bulundu.
Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti özellikle son 20 yıldır ve bilhassa 7 Ekim’den bu yana Filistin meselesinde Filistinlilerin haklı ve meşru taleplerinin müdafi olmuştur.
Türkiye, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin varlığını vazgeçilmez bir koşul olarak kabul etmekte ve bütün uluslararası platformlarda bunu en güçlü şekilde savunmaktadır.
Ne yazık ki son günlerde bazı mahfillerin, Türkiye’nin Filistinli kardeşlerimize destek olmadığı algısıyla, özellikle ticaret konusunda Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetleriyle karşı karşıyayız.
Türkiye’nin Filistin’de ve Gazze’de süregelen katliamlar karşısındaki tutumundan rahatsız olan başta İsrail ve onun iş birlikçileri ülkemizi, hükümetimizi hedef tahtasına oturtmayı amaçlamaktadır.
Hakkaniyetli ve sağduyulu yaklaşıma sahip olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bu çabalara en iyi cevap, yine Türkiye’nin Filistin’e yönelik yürüttüğü canhıraş mücadelenin ta kendisidir.
Türkiye’yi hedef almak isteyenlere ve bu kötücül kampanyaya bilerek ya da bilmeyerek alet olanlara şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz:
7 Ekim’den bu yana, her alanda İsrail’in soykırımına karşı devletiyle, milletiyle en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye’dir.
"ERDOĞAN DÜNYANIN GÖZÜNE BAKIP HAYKIRDI"
İsrail’in bir terör devleti olduğunu, Gazze’de tarihin gördüğü en kanlı soykırım suçlarından birisini işlediğini, Ortadoğu’da en büyük sorunun bizatihi İsrail olduğunu tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak haykıran lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.
Türkiye, bugüne kadar yaklaşık 42 bin ton insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaştırmıştır.
Filistin’e verdiğimiz destek ve yardımları engellemeye çalışan İsrail’e karşı Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’ın alınacağını açıkladığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bir dizi tedbiri de Türkiye her zamanki gibi kararlılıkla hayata geçirecektir.
Tüm kurum ve kuruluşlarımız gibi İletişim Başkanlığımızın ulusal uluslararası çapta yaptığı birçok faaliyet de bu duruşun kanıtıdır.
7 Ekim’den bu yana uluslararası medya organlarının İsrail’in şantajları karşısında üç maymunu oynadığını ve İsrail’in hakikati esir almaya çalışan yalanlarını Türkiye ifşa etmiştir.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları saldırıların başlamasından kısa bir süre sonra Türkiye’nin çağrısı üzerine İstanbul’da toplanmıştır. İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı “İşgalci İsrail Yönetimi'nin İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Dezenformasyon ve Saldırıları” temasıyla 24 Şubat 2024 tarihinde İletişim Başkanlığımız ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz gece gündüz çalışmış, İsrail’in algı operasyonlarını ve yalanlarını uluslararası camianın şahitliğinde yayınladığı birçok farklı çalışmayla bir bir çürütmüştür.
İletişim Başkanlığımızla birlikte Anadolu Ajansı, TRT ve diğer medya kuruluşlarımızın yapmış olduğu birçok farklı enformasyon çalışması da İsrail’in akılalmaz zulmünü gözler önüne sermede önemli rol oynamıştır.
Türkiye Filistin konusunda en ilkeli ve insanî tavır gösteren ülkelerden biri olmuştur.
Türkiye’nin bu tutumunu karalamak için ellerindeki bütün konvansiyonel ve yeni medya araçları üzerinden her türlü yalana başvuranlar bilmelidir ki Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerinin her daim yanındadır ve şartlar ne olursa olsun kardeşlerini desteklemeye devam edecektir."
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI 12'NCİ ÜLKE İSRAİL
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı verilere göre İsrail, en çok ihracat yapılan 12’nci ülke oldu. TİM’in raporuna göre İsrail’e bu yıl yapılan ihracat 1 milyar 140 milyon 574 bin doları buldu. Üstelik bu yıl her ay ihracat daha da fazla arttı. Ocakta 317 milyon 700 bin dolar, şubatta 399 milyon 676 bin dolar olan ihracat martta 423 milyon 170 bin dolara yükseldi. Bu rakamlar aynı zamanda İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana en yüksek rakam oldu.
Rapora göre İsrail’e satışında öne çıkan sektörler ve mart ayı ihracat rakamları şöyle oldu:
• Çelik: 31 milyon 289 bin dolar
• Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri: 25 milyon 117 bin dolar
• Demir ve demir dışı metaller: 29 milyon 50 bin dolar
• Elektrik ve elektronik: 40 milyon 302 bin dolar
• Hazır giyim ve konfeksiyon: 40 milyon 302 bin dolar
• Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: 24 milyon 242 bin dolar
• Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri: 34 milyon 18 bin dolar
• Otomotiv endüstrisi: 53 milyon 816 bin dolar
• Zeytin ve zeytinyağı: 7 milyon 639 bin dolar