Altunizade'de metrobüs arızası: Seferler normale döndü

Üsküdar Altunizade’de arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde bir süre aksaklık yaşandı. Arıza nedeniyle üst geçitlerde yoğunluk yaşandı. İETT, seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Altunizade metrobüste yaşanan aksaklık normale döndü.

Üsküdar Altunizade’de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı. Üst geçitlerde oluşan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.

Durağa gelen bakım ekipleri metrobüsteki arızayı gidermek için aracı yoldan çekti.

İETT Genel Müdürlüğü "Araçlarımızın bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. İnisiyatifimiz dışında yaşanan durumlar nedeni ile seferlerimizde aksaklık yaşanabilmektedir. İlgili birim tarafından müdahale edildi. Seferlerimiz normale dönmüştür." açıklamasını yaptı.