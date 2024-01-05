Alzheimer için yeni ilaç tedavisi: Hastalığa yol açan proteini temizliyor

Alzheimer tedavisinde kullanılacak yeni bir ilaç geliştirildi. Prof. Dr. Uludüz, ilacın erken evre Alzheimer hastaları için umut verici olduğunu belirterek "Bu ilaç, beyinde biriken ve hastalığa yol açan proteini temizliyor" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Günümüzde yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfusun giderek artmasıyla dünyada ve ülkemizde Alzheimer görülme sıklığı arttı. Verilere göre ülkemizde 600 binin üzerinde Alzheimer hastası bulunuyor ve önümüzdeki yıllarda bunun birkaç katına çıkması bekleniyor. Hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte son yıllarda yapılan ilaç çalışmaları umut veriyor. Son olarak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanan bir ilaç, Alzheimer’de erken evredeki hastalarda hastalığın seyrini yavaşlattığı belirtildi. Avrupa Başağrısı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz "Bu tedavi hafif bilişsel bozukluk ve erken evre hastalarda kullanılabilecek" diye konuştu.

KESİN TEDAVİSİ YOK

Prof. Dr. Uludüz, BirGün’e yaptığı açıklamada Alzheimer’in günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu belirterek "Maalesef hastalığa karşı spesifik bir tedavi halen mevcut değil. Beyindeki sinir hücrelerinin kaybına neden olan ve bilişsel yeteneklerde gerilemeye yol açan hastalık yaşam aktivitelerini olumsuz etkiler" dedi. Mevcut tedavilerin hastalığın yakınmalarını hafifletmeye yardımcı olabildiğini anlatan Uludüz, yeni tedavilere dikkat çekti. Beyin Sağlığı Derneği Başkanı da olan Prof. Uludüz, "Yeni tedaviler, Alzheimer hastalığını anlama ve başetme yolunda büyük bir adım olabilir, bize umut verebilirler" değerlendirmesini yaptı. Alzheimer hastalığına karşı daha etkili ve kişiselleştirilmiş tedavilerin keşfinin bilimin en büyük önceliklerinden biri olmaya devam ettiğini anlatan Uludüz, son tedaviye ilişkin özetle şunları söyledi: "Bir immünoterapi ilacı. Temmuz 2023 tarihinde ABD FDA tarafından erken evre tedavisi için onaylandı. Bunu alan kişilerin beyinlerinden amiloid denen zararlı proteinleri başarı ile uzaklaştırdığı gösterildi. Bu ilacı kullanan kişilerde bellek ve düşünme becerilerindeki düşüş oranının yüzde 27 oranında azaldığı gösterildi. Ayrıca yaşam kalitesinde düşüşü yüzde 56 oranında yavaşlatıyor. Çalışmaların olumlu sonuçları ile FDA’in bu ilaçlara onay vermesi Alzheimer hastalığı tedavisi konusunda tekrar umutları yeşertti. Erken evre Alzheimer hastalığında 2 hafta aralıklarla damar yolu ile uygulanıyor. Beyinde amiloid proteinleri azaltması yanısıra klinik olarak da bilişsel olarak özellikle hafıza, problem çözme, kişisel bakım alanlarında performansı artırmaktadır. Amerika’da kullanıma giren bu tedavi için Avrupa’da onay aşamalarından geçmesi ve 2024 yılının ilk aylarında sonuçlanması bekleniyor. Avrupa’da onay sürecini geçtikten sonra da ülkemize gelişi için süreçler başlanacak. Hastalarda tedaviye başlamadan önce beyinde amiloid protein birikiminin gösterilmesi gerekiyor."

Prof. Dr. Derya Uludüz

Beyin Sağlığı Derneği Başkanı

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BEYİN SAĞLIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

• Egzersiz yapın

• Yüksek şekerli diyetten kaçının

• Kalbinize iyi bakın

• Kontrolsüz ilaç kullanmayın

• Gevşeme alıştırmaları yapın

• D vitamini seviyenizi kontrol edin

• Uyku düzeninize dikkat edin

• Düşme ve çarpmalara dikkat edin

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BAZI ALZHEIMER İLAÇLARI DA YOK

Son dönemde bazı Alzheimer ilaçları da piyasada zor bulunuyor. Prof. Uludüz "İlaçların çoğu ülkemizde bulunuyor. Özellikle fiyatlandırma sorunları nedeniyle depolardan dağıtımında sorunlar yaşanabiliyor" diye konuştu.