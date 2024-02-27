Amaç okumak değil, yandaşları beslemek

Haber Merkezi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘İstanbul Okuyor, Ben Okuyorum’ projesinde yer alan kitapların detaylarına BirGün ulaştı. Buna göre daha önce müfredatta yer aldığı için tepki çeken kitaplar da listede yer aldı. Bu kitaplar içinde Aleviliği bozuk zihniyet olarak tanımlayan Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası kitabı da yer aldı.

İstanbul Valiliği’nin “Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor” projesi kapsamında 7 Mart’ta yapacağı ihale ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara 605 bin kitap dağıtılması amaçlanıyor. İlkokul, ortaokul, lise çağındaki bu okullara dağıtılacak olan kitapların yazarları arasında İskender Pala, Sema Maraşlı, Yavuz Bahadıroğlu gibi yandaş yazarların dışında karma eğitime karşıtlığıyla bilinen Nurettin Topçu’nun kitabı da yer alıyor. Aleviliği bozuk bir zihniyet olarak gören ve bunu Türkiye Maarif Davası kitabında da işleyen Topçu’nun Dergâh Yayınları’ndan çıkan kitabı lise düzeyindeki okullara 951 adet dağıtılacak.

Bu uygulamaya tepki gösteren Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanıttıran yapılacak ihalede yer alan kitapların seçiminin hakkaniyetli bir şekilde yapılmadığını ifade etti.

Bu ihalenin İslamcı yayınevlerine kaynak aktarmak için yapıldığını aktaran Tanıttıran şöyle devam etti: “Yayıncılar meslek birliği üyelerinin neredeyse hiçbir kitabı seçilmemiştir. İş Bankası, Yapı Kredi, İletişim, Tudem gibi yayınevlerinin çok değerli kitaplarından hiçbiri seçilmemiş hatta yandaş yayın evlerinin popüler kitapları lise okuma kitapları olarak seçilmiştir. Bu 600 bin civarındaki kitapların yaklaşık 590 bin tanesi yandaş yayınevlerinin kitaplarıdır. Bu sadece kamu gelirini yandaş yayınevlerine dağıtmak için uydurulmuş bir kamu ihalesidir. Bu ihalenin derhal iptal edilmesi gerekmektedir.”