Aman patrona dokunmasınlar!

EMEK SERVİSİ

İzmir Bergama’daki Bayburt Grup’a ait Agrobay Seracılık’ta sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 39 işçinin Ankara’ya başlattıkları yürüyüş altıncı gününde de devam etti.

İşçilerin örgütlü olduğu Tarım-Sen yöneticileri ve emekçilerin önceki gün Çalışma Bakanlığı ile yaptığı görüşmeden sonuç çıkmayınca işçiler, dün tekrar yürüyüş için Manisa Soma’dan Kırkağaç’a doğru harekete geçti.

Kırkağaç’a doğru yürüyen işçiler, Soma’da katledilen 301 madencinin de mezarını ziyaret etti. Yürüyüş sırasında açıklama yapan işçiler, bakanlık ve iktidara seslenerek “Patrona kimse dokunmasın diye bizimle muhatap olmuyorlar” dedi.

18 yıllık çalışan 62 yaşındaki Naime Tekkahraman, şöyle konuştu: “Binali Yıldırım’la konuştuk, hakkımızı vereceğini söyledi. Ama hakkımızı vermiyor. Sesini çıkarmıyor. 7 aydır herkes duyuyor, herkes biliyor. Bizi gözaltına aldılar, neler yaptılar neler… Seçim zamanı gelmiş, AKP, CHP, İYİ Parti şimdi oy istiyor. Sesimi duyun. 7 aydır sürünüyoruz.”

14 yıllık çalışan 58 yaşındaki Şehriban Kapaklıkaya ise şunları dile getirdi: “Hiçbir parti arkamızda durmadı. Söz verenler sözünü de tutmadı. Patrona dokunulmasın. Mademki bizim hakkımızı savunmayacaklar bakanlar neden orada oturuyorlar? Biz çadırda kalıyoruz bu soğukta. Çalışma Bakanı yardımcısına gittik, bizimle muhatap olmadılar bile. Aman patrona kimse dokunmasın! O patron işçi düşmanıdır. Düşman olmasa bizi böyle süründürmez. O patrona hıyanet etmedik, alın terimizle, benimseyerek çalıştık. Bize ettiğin zulümler çıkacak. O gün aklına biz geleceğiz. Patron böyle yaptıkça biz güçleniyoruz. Daha da güçleneceğiz.”