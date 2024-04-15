Amasra anması davasının ikinci duruşmasına çağrı

HABER MERKEZİ

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen Amasra Maden Faciası’na ilişkin 17 Ekim 2022’de düzenlenen anma töreninde gözaltına alınan 26 kişinin davasının ikinci duruşması yarın görülecek.

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 09.00’da görülecek olan duruşmaya Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından çağrı yapıldı.

Yargılanan 26 kişinin 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı hatırlatılan çağrıda şu ifadelere yer verildi: “Amasra Maden Faciası anmasına katılan 26 kişi, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ iddiasıyla ikinci kez hâkim karşısına çıkacak. MLSA olarak duruşmayı takip edecek ve gelişmeleri Türkçe ve İngilizce olarak canlı paylaşacağız” denildi.

Gözaltına alınan 26 kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın iddianamesinde savcı eylemcilerin ‘kendilerine zarar verecek ölçüde kendilerini yere attığını’ öne sürmüştü. 15 Aralık 2023’te görülen davada savunma yapan sanıklar Anayasal haklarının engellendiğini ve işkenceyle gözaltına alındıklarını söylemişti.