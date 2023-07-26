Amasra'da 'iş güvenliği': Okuma yazma bilmeyen madenciye yazılı sınavda 100 puan aldırmışlar

Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleşen ve 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamadan yaralı kurtulan işçi İzzet Ak, mahkemede okuma yazma bilmediğini söyledi. Ak'ın iş güvenliği sınavında 100 tam puan aldığı ortaya çıktı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamanın yaşandığı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri ile sınavlarında da sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.

Maden patlamasıyla ilgili davanın bugün görülen ve 16 Ekim'e ertelenen duruşmasında, yaralı kurtulan işçilerden İzzet Ak'ın katılma talebi alındı. Ak, duruşmada avukatların sorularını da yanıtladı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre madende hayatını kaybeden işçilerin avukatlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sorularına yanıt veren İzzet Ak, sınavlar ve verilen eğitimlerin formaliteden ibaret olduğunu belirtti. "Ben okuma yazma bilmiyorum ama soruları önceden biliyorduk" diyen Ak, 2019'da madende işbaşı yaptığını söyledi.

Okuma yazma bilmeyen Ak'ın eğitim ve sınav kağıtlarındaki el yazılarının farklı olduğu göze çarptı.

PATLAMADA KARDEŞİNİ KAYBETTİ

Kardeşi Soner Ak'ı patlamada kaybeden İzzet Ak'ın dava dosyasına giren işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri ile sınav sonucunda 100 tam puan aldı. Ak'ın eğitim ve sınav kağıtlarının altında Amasra TİM'in (Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi) iş güvenliği uzmanı ile İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Şube Müdür Vekili'nin imzası bulunuyor.

Ak'ın 2021 yılında girdiği sınava diğer madenciler de alındı. Madencilerin birçoğunun sınavda 90 ve üzeri puan aldığı görülüyor.