Amasra Maden Katliamı davasında altıncı duruşma: "Sonuna kadar adalet arayacağız"

2022 yılında Amasra'da 43 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden patlamasına ilişkin görülen davanın 6'ncı duruşması başladı. Duruşmada, 13 tanığın dinlenilmesine devam edilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs, 24-25 Temmuz, 16-18 Ekim ve 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen duruşmaların ardından davanın altıncı oturumu başladı.

Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşmada, 13 tanığın dinlenilmesine devam edilecek.

Nisan ve mayıs aylarında iki celse ve 7 gün süren duruşmalarda tutuklu ve tutuksuz sanıkların, 4-25 Temmuz'da müşteki ifadeleri alınmış, 16-18 Ekim ve 15-17 Kasım'da ise 145 tanık dinlenilmişti.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, patlamaya ilişkin Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) eski Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verdiği öğrenildi.

İzin yazısının ardından Amasra Cumhuriyet Savcılığınca "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulacak.

İddianamenin, yürütülen mevcut yargılama dosyasına eklenip eklenmeyeceğine mahkemenin incelemesinin ardından karar verilecek.

6. duruşma öncesinde TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu temaslarda bulundu, duruşmayı takip etti. TBMM Başkanvekili Biçer Karaca, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri, avukatlar, Amasra Maden Katliamı’dan hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte Bartın Adliyesi'nde duruşmaya katıldı.

AİLELERİN İSYANI: KATİLLER SOKAKLARDA GEZİYOR!

Madenci yakınları duruşma öncesi Bartın Adliyesi önünde yaptıkları açıklamada sorumluların olası kasıttan cezalandırılmasını talep etti

“Biz bu davanın sonuna kadar peşindeyiz. Davamız neye mal olursa olsun biz arkasındayız. Biz adalet istiyoruz. Adalet yerini bulana kadar davamızın arkasında duracağız. Bu kentin adalet bakanı nerede? Suçluları bize verin. Kazım Eroğlu’nun olası kasıttan cezalandırılmasını istiyoruz. Kazım Eroğlu ve diğerleri hala sokaklarda geziyor, onlar da birer katil. Onları da adliyede görmek istiyoruz. Sonuna kadar adalet arayacağız.”

"AİLELERİN YANINDAYIZ"

Davanın takipçisi olacaklarını söyleyen TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca “43 madencimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Maden faciasının hemen ardından, o dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıydım. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber buradaydık. Ardından ikinci defa heyetle gelerek aileleri ziyaret ettik. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yıl dönümünde buradaydı. İlk günden itibaren biz maden şehitlerimizin ailelerine şu sözü vermiştik: Bu sürecin takipçisi olacağız, bu sürecin toplum hafızasından silinmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapanlara inat, biz hafızaları daha canlı, daha diri ve gün geçtikçe tüm ülkeden destek görecek bir toplumsal hafızaya kavuşması için takip edeceğiz demiştir. Bu sözümüzün arkasında durarak, bugün yine 6’ncı duruşmada ailelerimizle birlikte, avukatlarla beraber, değerli Bartınlı hemşerilerimizle dava sürecini takip ediyoruz. Bartınlı hemşerilerimize ve bütün dostlarımıza şunu sormak isterim: Hatırlayın o günlerde, çakarlı araçlarla, bir araç sürüsüyle, gösterişli gösterişli Amasra Maden Faciası’nın arkasından şehre gelenler, o günden bu yana neredeler? Duruşmalar yapıldı, neredeler? Aileler “siz neredesiniz” diye sordular, bu şehrin milletvekiliydi o dönem, bugün Adalet Bakanı, kendisi nerede?” ifadelerini kullandı.

"TAKİPTEYİZ, AİLELERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP’li Bankoğlu sürecin yavaş ilerlemesini ve tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Bankoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Bu facia yaşanalı 16 ay oldu. Tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi için mücadele edeceğiz. Sadece TTK Genel Müdürü ve yardımcısı değil bu kurumun ve bu iş cinayetlerinde sorumluluğu olan herkesin, hükümet yetkililerinin de hesap vermesi gerekiyor. Sorumluları yargıdan kaçırılmaması gerekiyor. 16 ay sonunda ancak altıncı duruşma öncesi TTK Genel Müdürü ve yardımcısı hakkında soruşturma izni daha yeni verilebildi. Görevi kötüye kullanmaktan değil olası kast şüphesiyle soruşturmanın açılması gerekiyor. Soma’da, Ermenek’te etkin bir soruşturma ve yargılama yapılmış olsa idi, sorumlular kim olursa olsun yargı önüne çıkartılmış adil bir yargılama olsa idi bugün belki de 43 maden şehidimiz olmayacaktı. Diliyoruz ki tüm sorumluların yargı önünde hesap verir ve bu dava da Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna yapılan soruşturma gibi olmaz. Takipteyiz, ailelerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.”

Milletvekilleri ve beraberindeki heyet Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır’ı ziyaret ederek dava süreci hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

MAHKEME SÜRECİNDE NE YAŞANDI?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.

Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme heyeti, 28 Nisan'daki duruşmada açıkladığı ara kararda, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.