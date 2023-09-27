Amasra maden katliamında bilirkişi raporu ortaya çıktı: "TTK yüzde 100 kusurlu"
Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açılan davalardan birinde dosyaya giren bilirkişinin "Taşkömürü Genel Müdürlüğü kazanın meydana gelmesinde %100 kusurlu" raporunu yazdığı ortaya çıktı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK'ya ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde yaşanan 43 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasına ilişkin bilirkişi raporları ortaya çıktı.
Hayatını kaybeden madencilerden Aziz Köse'nin ailesinin TTK aleyhine açtığı maddi ve manevi tazminat davasında dosyaya giren raporu CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz paylaştı.
Amasra maden faciasının bilirkişi heyet raporuna ulaştık⬇️— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) September 27, 2023
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü kazanın meydana gelmesinde %100 kusurlu!
Kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörü yok!
Yani tedbirler alınsaydı 43 madencimiz hayatını kaybetmeyecekti… pic.twitter.com/VKxBueABWE
Yavuzyılmaz, bilirkişi raporunu sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:
"Amasra maden faciasının bilirkişi heyeti raporuna ulaştık Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü kazanın meydana gelmesinde %100 kusurlu! Kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörü yok! Yani tedbirler alınsaydı 43 madencimiz hayatını kaybetmeyecekti…"