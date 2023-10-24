Amasya'da ağzı bağlı çuvallarda 600 ölü civciv bulundu
Amasya'nın Boğazköy mevkisinde 600 ölü civcivin içerisinde bulunduğu ağzı bağlı 4 çuval bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Amasya’da ağzı bağlı 4 çuvalda yaklaşık 600 ölü civciv bulundu. Canlı kalan civcivler kurtarılıken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Amasya'nın Boğazköy mevkisinde meydana geldi. Bölgeden geçenler, yol kenarında, civciv sesi gelen çuvallar olduğunu fark etti.
Ağzı sıkıca bağlanmış çuvalı bıçakla açan yurttaşlar, içinde birçok civcivin öldüğünü gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Canlı civcivleri ayıran jandarma ekipleri, yaklaşık 600 civcivin öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatırken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ölü civcivlerin gömüldüğünü açıkladı.
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