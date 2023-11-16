Amasya'da yolcu otobüsü ve Diyarbakır'da ise minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı. Diyarbakır-Elazığ yolunda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu ise 14 kişi yaralandı.

Güncel 16.11.2023 19:08 Giriş: 16.11.2023 19:08

Güncelleme: 16.11.2023 19:12 Kaynak: İHA

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FOTOĞRAF: İHA

Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ercan Erdoğan yönetimindeki Ankara Altındağ Belediyesine ait 06 AB 0174 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunun Aşağıovacık mevkiinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DİYARBAKIR'DA DA MİNİBÜS DEVRİLDİ Diyarbakır-Elazığ yolunda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana geldi. 21 KN 016 plakalı yolcu minibüsü, Ergani istikametine doğru giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjden karşıya yola devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Araç kuyruğunun oluştuğu yolda jandarma ekipleri ulaşımın kontrolünü sağladı.