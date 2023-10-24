Amasya’da hasta yakını sağlık çalışanını darbetti

Amasya’da paramedik sağlık çalışanı Mehmet Kılıç (24), annesiyle ilgilenilmediği iddiasıyla Gökhan T. (28) tarafından darbedildi. Saldırgan Gökhan T. gözaltına alındı.

Amasya’da bir sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde rahatsızlanan Zeki T. ve eşi Fatma T.’yi oğulları Gökhan T. hastanenin acil servisine götürdü.

Anne Fatma T.’ye paramedik sağlık çalışanı Mehmet Kılıç müdahale etti. Müdahalenin ardından annesiyle fazla ilgilenilmediği gerekçesiyle bağırıp, hakaret etmeye başlayan Gökhan T, Kılıç’ın kafasına ve gözüne yumruk atarak darbetti. Hasta yakını polis tarafından gözaltına, sağlık çalışanı ise Beyin Cerrahi Servisi’nde tedaviye alındı. Olay anı ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sağlık çalışanı Mehmet Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve 10 gün iş göremez raporu aldığı belirtildi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Gökhan T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.