Amasya’da hastane yemeğinde ‘salyangoz’ çıktı iddiasına soruşturma

Amasya'da Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam yemeğin pişirildiği kazandan salyangoz çıktığı iddiası hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Amasya’da hastanede personel ile hastalara dağıtılan yemekten ’salyangoz’ çıktığı iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatılacak.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam personel ve hastalar içinde fasulye yemeği de bulunan menüden yedi.

Çalışanlardan birisi yemeğin piştiği kazandan salyangoz çıktığını iddia ederek fotoğrafını çekip Türk Sağlık-Sen Amasya Şubesi yöneticilerine bildirdi. Yemeğin fotoğrafı sendikanın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımın ardından Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ise yazılı bir aöçıklama yaptı.

Açıklamada, “Gerekli soruşturma yapılıp sonucunda kusuru ve ihmali olanlara gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Adli ve idari tüm soruşturmalar yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır” ifadelerini kullandı.