Amasya’da merada yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde Yedikır Baraj Gölü’nün kıyısında bulunan mera alanında büyük çapta yangın çıktı. Onlarca dekar alanı küle çeviren alevlere ekipler müdahale ediyor.

Amasya’nın Suluova ilçesinde Yedikır Baraj Gölü’nün kıyısında bulunan mera alanında büyük çapta yangın çıktı. Onlarca dekar alanı küle çeviren alevlere ekipler müdahale ediyor.

Geceyi aydınlatan alevlerin söndürülmesi için Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Halen süren yangın bölgesine Amasya Belediyesi ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.

Cürlü köyünden vatandaşlar, yangını endişeyle takip etti.