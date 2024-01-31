Amazon Türkiye açıkladı: Kargo teslimlerinde yeni dönem

Amazon, ek ambalajsız gönderi teslimini başlattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, "Programımız, teslimatlarda kullanılan fazladan ambalajları tamamen ortadan kaldırmayı ve yalnızca ürünü korumak için gerektiğinde ekstra bir karton veya zarf kullanmayı amaçlıyor" dedi.

Amazon Türkiye, uygun ürünleri, üreticinin orijinal paketinden başka ek bir ambalajlama yapmadan, sadece adres etiketi ekleyerek teslim etmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon, belirli ürünleri ek ambalajlama yapmadan göndermeye başladığı yeni bir programı hayata geçirdi.

PROGRAMA HANGİ ÜRÜNLER DAHİL EDİLDİ?

Amazon Türkiye, mutfak aksesuarları, spor ekipmanları ve ofis malzemeleri de dahil olmak üzere binlerce seçilmiş ürünü bu programa dahil etti. Ürün ek ambalajlama yapılmadan orijinal paketiyle gönderilmeye uygunsa, ödeme sırasında müşteriye ürünün "içinde ne olduğunu gösteren" bir paketle teslim edileceğini içeren bir mesaj gösteriliyor.

Siparişlerini gizlemek isteyen müşteriler ise "Ek Amazon ambalajı olmadan gönderilir" onaylı birçok ürün için açılır menüyü kullanarak, "İçindekini gizle, Amazon ambalajında gönder" seçeneğini tercih edebiliyor.

Ek paketleme gerektiğinde ise akıllı paketleme seçimleri yapılmasına yardımcı olmak amacıyla makine öğrenimine dayanan algoritmalar kullanılıyor.