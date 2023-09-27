Amazonlarındaki kuraklık 500 bin kişiyi olumsuz etkileyebilir

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında nehir seviyelerinde tarihi düşüşler oldu. Yıl sonuna kadar 500 bin kişinin temel gıdalara erişimde sıkıntı yaşayabileceği belirtildi.

Çevre 27.09.2023 11:38 Giriş: 27.09.2023 11:38

Güncelleme: 27.09.2023 11:40 Kaynak: AA

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