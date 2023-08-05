Ambar işçileri toplu sözleşme imzaladı

Buse İlkin YERLİ

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), örgütlü olduğu İstanbul ambar işyerlerinde yeni dönem toplu iş sözleşmeleri imzaladı.

TÜMTİS’in ve işçilerin, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası ambar işyerlerinde imzaladığı toplu sözleşme kapsamında ücretlere net yüzde 94 ila 107’ye varan oranlarda zam alındı.

Sendikanın açıklamasında şöyle denildi:

“19 ay süre ile bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi’nin ilk dönemi 7 ay olmak üzere ikinci yılı 6’şar aylık dönemler halinde düzenlendi. Buna göre; 1 Haziran 2023 tarihinde geçerli olmak üzere ücretlere net yüzde 94,5 ila yüzde 107 arasında değişen oranlarda zam alındı. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sendika üyesi işçilerin almış oldukları ücretleri, asgari ücrete gelen zam oranı +2 puan oranında artırılacak.

1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ücret ve sosyal haklara, asgari ücrete ara zam yapılması durumunda asgari ücrete gelen zam oranında artış sağlanacak, asgari ücrete ara zam yapılmaması halinde ise TÜİK’in açıkladığı ilk 6 aylık toplam enflasyon oranında artış sağlanacak. İmzalanan TİS ile sendika üyesi işçilerin dört aylık ücret tutarında almış oldukları ikramiyeleri korundu.”