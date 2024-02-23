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Ambulans ile işçi taşıyan minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 23.02.2024 01:38
  • Giriş: 23.02.2024 01:38
  • Güncelleme: 23.02.2024 01:39
Kaynak: İHA
Ambulans ile işçi taşıyan minibüs çarpıştı: 8 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yediler Mahallesi Otogar Kavşağında ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 11 S 5240 plakalı minibüs ile görevden dönen ambulans çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Çarpışmada işçi servisinden 5 kişi ile ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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