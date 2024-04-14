Ambulansa yol vermeyen sürücüye 29 bin TL ceza

İstanbul Beykoz'da bir sürücü ambulansa yol vermedi, geçişini engelledi ve sağlık personeli ile sürücüye hakaret etti. Gözaltına alınan sürücüye 29 bin 530 lira para cezası kesildi ve işlem başlatıldı.

Güncel 14.04.2024 12:26 Giriş: 14.04.2024 12:26

Güncelleme: 14.04.2024 12:28 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA