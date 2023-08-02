Ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3’ü sağlık personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3’ü sağlık personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi kesiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Kantarma Mahallesi’ndeki bir hastayı Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürmek üzere yola çıkan S.P. idaresindeki 46 ABF 681 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Sürücünün aracı yolda tutma çabası yeterli olmadı. Ambulans, şarampole devrilerek yan yattı. Kazada, ambulans şoförü ile 2 ATT personeli ve hasta ile refakatçisi yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı meslektaşları ve vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar S.P. ile sağlık personelleri D.B. ve K.G.E. ile hasta E.D. ve refakatçisi H.B., Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.