Amedspor'a Düzce'de taraftar yasağı
Düzce İl Spor Güvenlik Kurulu, Amedspor ve Düzcespor arasında 27 Ocak'ta oynanacak maça Amedspor taraftarının alınmamasına karar verdi.
Amedspor taraftarının Düzce'de oynanacak karşılaşmaya alınmaması kararı alındı.
MA'da yer alan habere göre, Amedspor, 27 Ocak'ta deplasmanda Düzce Cam Düzcepor ile karşılaşacak.
Düzce İl Spor Güvenlik Kurulu, Düzce'de oynanacak Amedspor ve Düzcespor karşılaşmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Amedspor-Düzcespor karşılaşmasında Amedspor taraftarlarının maça alınmamasına karar verildiği bilgisi yer aldı.
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