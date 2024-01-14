Amedspor maçında sahaya sis bombası atıldı

TFF 2. Lig’in 20. haftasında Denizlispor-Amedspor karşılaşmasında ev sahibi takımının taraftarı sahaya sis bombası ve çok sayıda su dolu bardak attı. Taraftarlardan 1 kişi ise gözaltına alındı.

Spor 14.01.2024 17:13 Giriş: 14.01.2024 17:13

Güncelleme: 14.01.2024 17:21 Kaynak: İHA

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1-1 berabere biren Denizlispor-Amedspor maçında sahaya sis bombası atıldı. Olaylı maçta 1 kişi de gözaltına alındı. TFF 2. Lig’in 20. haftasında Denizlispor'un kendi sahasında konuk ettiği Amedspor karşılaşmasında taraftarlar maça saatler kala stada geldi. Maça etkili başlayan Amedspor, 24’üncü dakikada Berk İsmail Ünsal’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Gelen golle Denizlispor taraftarları gergin anlar yaşatmaya başladı. Amedspor oyuncularına su dolu bardakları fırlatan taraftarlardan biri de sahaya sis bombası attı. Maçta polisin gözaltı girişimi tansiyonu yükseltirken taraftarlar arasında çıkan arbedede ise 1 kişi gözaltına alındı. Sahadaki sis bombalarını futbolcular saha kenarına atarak maça devam etti. Denizlispor, Amedspor karşılaşması ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.