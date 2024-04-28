Amedspor şampiyonluğu garantiledi!

Sezonun bitimine iki hafta kala Amedspor deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluğu garantiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, şampiyonluk maçı olarak nitelendirilen Somaspor maçından galip ayrıldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, bu hafta Somaspor'un konuğu oldu. Kritik maç, saat 15.00’da başladı. İlk yarıda gol olmadı.

İkinci yarıya ataklarla başlayan Amedspor, Oktay Aydın ile 49’uncu dakikada 1-0 öne geçti. 5 dakika uzatmaya giden maçta, başka gol olmayınca Amedpsor galibiyleti garantiledi.

Amedspor, bu galibiyetiyle puanını 80'e çıkardı.

Amedpsor, böylece son haftaya hem puan (3) hem de averaj üstünlüğüyle girdi. Amedspor, gelecek hafta kendi sahasında Menemenspor'u ağırlayacak.