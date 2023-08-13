Amedsporlu futbolcular zehirlendi: Hazırlık maçı iptal edildi

Amedsporlu futbolcular, kaldıkları otelde 'içtikleri kuyu suyundan zehirlendi' iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Takımın yarın Kırşehirspor ile oynayacağı hazırlık maçı zehirlenme nedeniyle iptal edildi.

Amedspor’un yarın Kırşehirspor ile oynayacağı hazırlık maçı, oyuncuların yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle ertelendi.

Amida Haber'in aktardığına göre, Amedspor oyuncuları konakladığı otelde, rahatsızlandı.

İshal, kusma, karın ağrısı gibi belirtilerle hastaneye kaldırılan 4 futbolcu tedavi altına alındı. Oyuncuların rahatsızlığı nedeniyle dün gece yapılan antrenmana sadece 8 futbolcu katılabildi.

HAZIRLIK MAÇI PİTAL EDİLDİ

Yarın oynanacak Amedspor Kırşehirspor hazırlık maçı da Amedsporlu oyuncuların rahatsızlığından dolayı iptal edildi. Maçın iptal kararı, teknik ekip ile sağlık ekibinin önerisi ile alındı.

Futbolcuların kaldıkları otelde içtikleri kuyu suyundan zehirlendiği iddia edildi.