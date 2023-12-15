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Ameliyat olan CHP'li Bülent Tezcan tedbir amaçlı yoğun bakımda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, geçirdiği bypass ameliyatının ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Güncel
  • 15.12.2023 19:46
  • Giriş: 15.12.2023 19:46
  • Güncelleme: 15.12.2023 19:50
Kaynak: AA
Ameliyat olan CHP'li Bülent Tezcan tedbir amaçlı yoğun bakımda
AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Güven Hastanesi’nde bypass ameliyatı oldu. Medyascope’un haberine göre kaynaklar, Tezcan’ın ameliyatının iyi geçtiğini söyledi.

Tezcan, iki saat süren ameliyatın ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Kaynaklar, Tezcan’ın bir süre sonra odaya alınacağını ekledi.

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